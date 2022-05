Basket, playoff Serie A2 2021/2022: Torino batte Ravenna al cardiopalma e riapre la serie, cronaca e tabellino

by Giorgio Billone

Davis Trey 2 - Foto profilo ufficiale Facebook Basket Torino

Con un’incredibile vittoria al cardiopalma Torino riapre la serie nei playoff di Serie A2 di basket. Battuta Ravenna per 97-96 al termine di una partita vibrante e incerta fino alla fine, ecco di seguito la cronaca e il tabellino. Con questo successo in gara-3, riaperta la serie dei quarti di finale che ora vede i piemontesi sotto 1-2. Di nuovo in questo palazzetto gara-4, se i padroni di casa dovessero vincere si andrebbe a gara-5 in Romagna.

Simioni con la tripla porta il punteggio sul 4-9, quindi la grande reazione della Reale Mutua con la tripla di Davis che vale l’11-11. Scott con il gioco da tre, canestro da due e libero aggiuntivo dopo il fallo aggiuntivo, fa scappare Torino sul 23-14, con una nuova tripla di Simioni il punteggio recita 29-24 al primo intervallo. La tripla di Gazzotti al rientro sul parquet vale il 39-32, poi Oboe da tre per il 43-34. Due triple di Denegri portano il parziale sul 49-46, 50-48 per effetto della schiacciata di Gazzotti a un secondo dalla sirena dell’intervallo lungo.

Alcune certezze dei padroni di casa crollano nel terzo parziale: il punteggio recita 54-53 quando Cinciarini trova un gran canestro, lo stesso si ripete al 26′ con il canestro da dentro l’area del 62-58. Il quarto set si apre dal 69-63 con cui Alibegovic aveva chiuso il terzo. Lo stesso fuoriclasse della Reale Mutua ricaccia i romagnoli indietro fino all’86-79, ma Cinciarini recupera sull’86-84 e Thilgmann firma il sorpasso a un minuto dalla sirena. Finale davvero convulso, Scott in extremis segna il canestro del 96 pari e basta un tiro libero aggiuntivo dopo il fallo subito per firmare il 97-96 con cui termina l’incontro.

TABELLINO

Torino: Oboe 6, Toscano 0, Alibegovic 23, De Vico 17, Scott 21, Raviola ne, Pagani 3, Davis 19, Landi 8, Pirani ne. All. Casalone.

Ravenna : Cinciarini 30, Sullivan 8, Simioni 23, Denegri 17, Tilghman 7, Benetti 4, Gazzotti 5, Arnaldo 0, Berdini 2, Ciadini ne. All. Lotesoriere