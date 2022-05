Basket, playoff Serie A2 2021/2022: Scafati batte Monferrato anche in gara-3 e chiude la serie, cronaca e tabellino

by Giorgio Billone

Alvise Sarto - Foto profilo ufficiale Facebook Monferrato

Scafati batte Monferrato e chiude la serie in gara-3 nei quarti di finale dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. Dopo le due vittorie in Campania, gli ospiti passano nettamente anche in terra piemontese con il punteggio di 64-88 e volano al turno successivo, dove se la vedranno contro una tra Piacenza e Ferrara che per il momento si trovano sull’1-1 nella loro serie. Di seguito la cronaca e il tabellino.

Pessimo inizio per Scafati, con Monferrato che si porta sull’8-0 in avvio. Con la tripla di Cucci, però, 8-7 e tutto in equilibrio dopo quattro minuti. Il canestro di Valentini vale il 12-14, poi Cournooh sale in cattedra con cinque punti in un minuto ed è 17-22 dopo il primo quarto. Rossato protagonista per gli ospiti con due canestri che portano la forbice ad ampliarsi, Monaldi pesca il jolly poco prima della fine del secondo quarto e si va sul 35-43 all’intervallo. Nel secondo tempo il terzo quarto si apre con Ikangi che segna il canestro del 38-47, quindi la schiacciata di Daniel per i padroni di casa che accorciano sul 48-54. Ma da qui in avanti è dominio dei campani, che trovano la via del canestro con grande facilità. Devastant Cournooh nel far incrementare il margine nei confronti dei padroni di casa, che pian piano si arrendono al ko per 64-88 e all’eliminazione.

TABELLINO

MONFERRATO: in attesa

SCAFATI: Monaldi 11, Clarke 9, Ikangi 8, Cucci 11, Daniel 7; Parravicini 3, Rossato 13, Cournooh 15, Mobio 8, De Laurentiis 3. All. Rossi.