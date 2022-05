Basket, playoff Serie A2 2021/2022: dominio Udine e San Severo ko anche in gara-2, cronaca e tabellino

by Giorgio Billone

Michele Ebeling - Foto profilo ufficiale Facebook Apu Udine

Udine domina su San Severo anche in gara-2 e porta sul 2-0 la serie di quarti di finale dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. I padroni di casa passano col punteggio di 84-54 e adesso hanno a disposizione tre match point per approdare in semifinale. Adesso la serie si sposta però in terra pugliese e la Allianz Pazienza dovrà ottenere due vittorie per prolungare a gara-5 lo scontro con Apu Old Wild West.

Dominio dei padroni di casa fin dalle battute iniziali. I friulani allungano subito con Walters, protagonista nelle fasi iniziali, quindi Tortù mantiene in linea di galleggiamento i pugliesi comunque sotto 18-9 dopo il primo quarto. Nel secondo parziale approccio disastroso degli ospiti: polveri bagnate per oltre quattro minuti, imperversa Udine e va a canestro con Italiano che con due triple amplia pesantemente la forbice nel punteggio. Si arriva persino sul +21, poi Tortù prende per mano i suoi ma la rimonta è impossibile. All’intervallo lungo punteggio di 50-29 e con l’inerzia tutta a favore della squadra di casa. Il terzo quarto riparte esattamente da dove si era interrotto, con Antonutti che piazza una gran schiacciata ed Ebeling dalla media distanza per il 71-48 con cui torna sopra i venti punti il distacco. Nell’ultimo parziale si segna poco, ma di fatto il match aveva detto tutto: 84-54 il risultato finale. Gli ospiti ora portano la serie in casa loro, dovranno vincere le ultime due per trascinarla al terzo. Tre match point per avanzare in semifinale, invece, i friulani.

IL TABELLINO

APU OLD WILD WEST UDINE – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO 84-54 (20-9, 50-29, 73-51)

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 11 punti, Walters 8, Mussini 9, Pieri ne, Antonutti 10, Esposito 7, Giuri 7, Nobile 5, Pellegrino 10, Italiano 8, Ebeling 9. All. Matteo Boniciolli.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Tortu 19 punti, Bertini 5, Serpilli 2, Sabatino 11, Sabin ne, Piccoli 2, Berra, Pepper 11, Petrushevski, Moretti 4, De Gregori 4. All. Luca Bechi.