Basket, Playoff Serie A2 2020/2021: Verona domina Milano, Roma all’ultimo respiro contro Forlì

by Davide Triolo

Logo LNP

Le sfide valide per gara-1 dei Playoff della Serie A2 2020/2021 hanno offerto emozioni e colpi di scena agli appassionati italiani. E’ la lotta per la promozione in Serie A1 e si accende nelle sfide del tabellone argento di questa post season. A sorridere dopo la prima tornata di gara-1 sono Verona che schianta Milano, Torino che ha la meglio di Mantova, l’Eurobasket Roma che la spunta all’ultimo respiro contro Forlì e Tortona che deve faticare ma batte Ravenna. Andiamo a scoprire come è andata.

OK VERONA – In evidenza il confronto tra Scaligera Verona e Urania Milano, terminato 92-63 in favore del club veneto. Primo capitolo della disputa ampiamente in favore di Verona, sempre padrona del proprio destino, mai in difficoltà e usualmente letale ai danni dei meneghini. Protagonista assoluto e mattatore Greene, fautore di triple preziose e innumerevoli giocate in favore della causa veronese: 24 punti totali e prestazione da leader tecnico. Performance sopra le righe anche di Candussi, Pini e Sacchetti, triade in doppia cifra e incontenibile per l’approssimativa retroguardia milanese. L’Urania ha tentato di rispondere colpo su colpo contando sull’apporto di Piunti, top scorer con 19 punti, sebbene il solo Langston non sia stato abbastanza come supporto. Vero e proprio trionfo in gara 1 di la Scaligera Verona, tutto da rifare per l’Urania Milano.

TORINO DOMINA – Torino vince con merito e dopo aver controllato per quasi tutto il corso del match contro Mantova. La Reale Mutua passa per 79-59 e già nel primo quarto mette le cose in chiaro portandosi sul 24-16. Nel secondo parziale aumenta il distacco tra le due squadre e gli ospiti manifestano difficoltà in fase offensiva: 46-31 all’intervallo lungo, ma al rientro sul parquet cambia improvvisamente tutto, perché a trovare canestri a ripetizione sono i lombardi con Infante e Weaver che addirittura fruttano la parità a quota 53. I piemontesi allora decidono di tornare a spingere sull’acceleratore e nell’ultimo quarto schiantano gli avversari: Bushati e Campani sono due macchine coi tiri da due, incredibile invece la crisi degli ospiti che non muovono il punteggio nel tabellone per circa otto minuti di fila. Alla sirena è 79-59 e gara-1 va dunque ai favoriti.

ROMA ALL’ULTIMO RESPIRO – Gestione scellerata della sfida da parte di Forlì, beffata nel finale dall’Eurobasket Roma. Performance super del duo Roderick-Giachetti, entrambi a quota 18 punti e fondamentali per la causa liviense. Capitolini in difficoltà per buona parte del confronto valido per gara-1 dei playoff, sebbene le giocate di Olasewere e Bucarelli abbiano mantenuto la squadra in partita e il match tutto sommato in equilibrio. Penetrazione vincente di Roderick e +3 di Forlì a 15” dal termine dell’ultimo quarto, sfida ‘in ghiaccio’ e poche possibilità gli avversari. Un 2/2 dalla lunetta di Bucarelli e una tripla sensazionale di Viglianisi a 2” dalla fine: +4 capitolino, 81-84 e Roma in paradiso attendendo gara-2.

TORTONA VINCE, MA CHE EQUILIBRIO – Tortona passa contro Ravenna per 83-69 e fa rispettare il pronostico della vigilia, ma l’equilibrio ha regnato sovrano nella partita che ha chiuso la serata. Per tre quarti si è giocato quasi sempre punto a punto e ogni qualvolta una delle due squadre – principalmente i padroni di casa – ha provato a scappare nel punteggio, è stata subito riacciuffata. Nell’ultimo quarto, però, sale in cattedra il Derthona che con le triple vincenti di Sanders e Fabi scappa nel punteggio. A nulla valgono i tentativi di Cinciarini, è 83-69 il punteggio finale, che però non rispecchia quanto visto.

