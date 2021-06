Basket, playoff Serie A2 2020/2021: Udine batte Scafati in gara-5 e vola in finale contro Napoli

by Andrea Bellini

Logo LNP

Apu Old Wild West Udine batte Givova Scafati nella gara-5 delle semifinali del tabellone oro di Serie A2 2020/2021. Una partita combattutissima, come tutta la serie, con i padroni di casa che si impongono per 73-70 e volano in finale contro GeVi Napoli.

RIVIVI IL LIVE

PLAYOFF E PLAYOUT A2 2021: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

LA CRONACA – Il primo quarto sorride a Scafati, grazie soprattutto alla precisione dalla distanza: Gaines, Sergio e Palumbo permettono agli ospiti di chiudere il parziale sul 10-19. Un avvio promettente, in cui i padroni di casa sembrano ancora doversi “registrare”. Udine però dimostra subito un piglio diverso all’inizio del secondo quarto: mini-parziale di 10-0 e situazione ribaltata.

Udine va all’intervallo in vantaggio (39-38), confermandosi poi nel terzo quarto (57-52). I padroni di casa si portano fino al +9 a metà dell’ultimo quarto (66-57), dando l’impressione di aver quasi chiuso i giochi. Ma con una reazione veemente, Scafati riesce a riportarsi sotto. Il finale è concitato, con Giuri che compie un errore dalla lunetta e concede un’ulteriore chance a Scafati. Il canestro di Thomas però non basta a pareggiare, e ancora Giuri riallunga facendo 2/2 da tiro libero. 73-70 a 10″ dalla fine: Gaines manca il bersaglio grosso e la partita finisce qui. Si conclude una serie combattutissima, con Udine che raggiunge il Napoli in finale.