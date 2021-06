Basket, playoff Serie A2 2020/2021: Napoli batte Udine in gara-4 e viene promossa in Serie A1

by Andrea Bellini

GeVi Napoli vince gara-4 contro Apu Old Wild West Udine nei playoff di Serie A2 2020/2021 e ottiene la promozione nella massima serie. Al Palasport Carnera di Udine la partita termina 67-77 per i partenopei, al termine di una sfida a ritmi altissimi dove i padroni di casa sono riusciti a rispondere colpo su colpo ai tentativi di allungo degli ospiti, cedendo solo nel finale.

CRONACA – Parte bene il Napoli, che in pochi secondi trovano il primo canestro dopo ben tre extra possessi, con due rimbalzi offensivi del solo Iannuzzi. Dopo il 2-7 partenopeo, Udine reagisce bene e si rifà sotto, ma in fine di quarto sale in cattedra Uglietti che fissa il parziale sul 17-22. Nel secondo quarto, Napoli si porta sul +11, ma ancora una volta i padroni di casa ribattono guidati da un superlativo Mian (miglior marcatore con 10 punti all’intervallo) arrivano all’intervallo lungo addirittura sul punteggio di parità per 38-38.

Terzo quarto in cui ancora una volta Udine è costretta a recuperare, dopo che Napoli ha realizzato un mini parziale di 0-8 in apertura di quarto. I punti cominciano a pesare, e si vede: nel finale di quarto, infatti, si vede una serie lunghissima di errori dalla lunetta da parte di entrambe le compagini. Il quarto si chiude con un vantaggio di tre punti per Napoli sul 53-56. L’ultimo quarto ricalca l’andamento del resto della partita, con Udine che riesce a ricucire lo svantaggio. Nella seconda metà di frazione, però, Napoli realizza lo strappo decisivo, mettendo a segno una serie di triple pesantissime arrivando fino al +12, prima del +10 finale sul 67-77.