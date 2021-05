Basket, Playoff Serie A1 2021: semifinali, tabellone e accoppiamenti

by Alessandro Amoruso

Milos Teodosic - Foto Fiba.basketball

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei playoff del campionato di Serie A1. Sono quattro le squadre che si daranno battaglia per l’accesso all’atto finale. Rispetto ai quarti di finale le serie si dilateranno: non più al meglio di cinque, bensì al meglio di sette. Si accede in finale vincendo quattro partite, con l’alternanza dei campi che seguirà la formula 1-1-2-2-1-2-1: le prime due gare si terranno in casa della meglio posizionata al termine della regular season, la quale avrà anche il vantaggio di giocare gara-7 tra le mura amiche. Di seguito gli accoppiamenti del tabellone delle semifinali.

I RISULTATI AGGIORNATI

SEMIFINALI