Basket, Playoff Serie A1 2021: l’Olimpia Milano vola in finale. Venezia esce da campione d’Italia, 83-93 al Taliercio

L’Olimpia Milano vince contro Venezia e si prende la gara-3 valevole la semifinale dei playoff scudetto di Serie A1 2020/2021: 83-93 il punteggio finale. Gli uomini di Messina vincono anche il terzo atto e raggiungono in finale Scudetto la Virtus Bologna. Chiave del successo dell’Olimpia sono le straordinarie prestazioni dei cinque uomini che chiudono in doppia cifra di punti guidati dai 19 di Punter, i 17 di Hines e i 16 ciascuno di Leday e Shields. Venezia esce a testa alta e abdica, dopo due anni, al titolo di campione d’Italia: non sono bastati questa sera i 22 di Daye e i 19 di Watt.

CRONACA – Chappell e Hines aprono le marcature. Watt segna il 6-2, Shields sigla il 6-6. Watt prosegue a dominare l’area con 5 punti in fila e Chappell termina il primo break dell’Umana (13-6). Milano si rifà sotto con una tripla di Shields, prima di pareggiare con Biligha sul 17-17. Punter beffa Jerrells e pareggia sulla sirena del primo quarto (21-21). Chappell apre il secondo quarto dopo essere uscito per un problema al dito, ma è ancora Biligha a mantenere a contatto l’Armani (24-23). Watt prova ad allungare, ma Leday dall’arco non glielo permette (30-30). Il finale di tempo è contraddistinto dal battibecco tra De Raffaele e Delaney: tecnico per entrambi. Punter finta, passo laterale e salto per una tripla, subito pareggiata da Jerrells per concludere il primo tempo (38-38).

La tripla di Punter e il canestro di Rodriguez danno il via alla fuga dell’Olimpia all’interno del secondo tempo (41-47). De Raffaele ha visto troppo dopo aver subito canestro con Hines solo in mezzo all’area: timeout sul 41-49. Rodriguez vale il primo vantaggio in doppia cifra (44-54). La Reyer cerca di recuperare ritmo con Daye in attacco con quattro punti in fila e De Nicolao in difesa. Datome però va bene in arresto e tiro e tiene a distanza gli avversari, che chiudono il terzo quarto forti di un 52-62. Armani in controllo all’interno del quarto quarto, col vantaggio che tocca anche il +17 a quattro e mezzo dalla fine (65-82). Daye prova a scuotere l’ambiente con cinque punti di fila e, dopo il jumper di Punter, piazza anche la tripla (73-84). L’americano sigla un clamoroso gioco da quattro punti a un minuto dalla fine (81-87) ma, purtroppo per la Reyer, la chance di accorciare ulteriormente è bruciata da un maldestro scarico di Watt per una tripla dall’angolo per un De Nicolao che ancora non ci è arrivato.

VENEZIA: Casarin 1, Stone 3, Tonut 11, Daye 22, De Nicolao 3, Chappell 12, Mazzola 3, Watt 19, Jerrells 9.

OLIMPIA MILANO: Punter 19, Leday 16, Moraschini 2, Rodriguez 11, Biligha 6, Delaney 2, Shields 16, Hines 17, Datome 4.