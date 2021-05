Basket, playoff Serie A1 2021: l’Olimpia Milano doma Trento e fa sua gara-2

by Giorgio Billone

Ettore Messina - Foto FIP

Altra vittoria dell’Olimpia Milano nella serie contro Trento nei playoff di Serie A1 di basket. La squadra di Ettore Messina conquista anche gara-2 di prepotenza contro la formazione ospite che, a ogni modo, ha provato a combattere nel primo quarto, ha subito un pesante passivo a cavallo tra i due tempi divisi dall’intervallo lungo, per poi tornare in maniera veemente nell’ultimo parziale, in cui però la formazione meneghina ha sostanzialmente gestito con ordine senza mai rischiare veramente. 2-0 nella serie, dunque, per l’Armani, domenica si inverte il campo per gara-3 che potrebbe già chiudere ogni discorso in chiave semifinali. 93-79 il punteggio finale al Mediolanum Forum di Assago.

Un match in cui i padroni di casa devono faticare nel primo quarto: i canestri fioccano da entrambi i lati e regna un imprevisto equilibrio, ma ecco che nel secondo quarto c’è già un forte predominio da parte dei ragazzi di Messina, che segnano qualcosa come dodici punti in più dei rivali nel parziale da 26-14. Nel terzo periodo altri sei punti in più a referto per Milano, che così arriva agli ultimi dieci minuti con un ampio vantaggio da gestire: Trentino mette l’orgoglio, non basta perché il punteggio finale recita 93-79 e gara-2 ancora all’Armani.