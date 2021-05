Basket, Playoff Serie A1 2020/2021: Olimpia Milano in semifinale, Sassari porta Venezia a gara-4

by Michele Muzzarelli

Ettore Messina - Foto FIP

La serata dei Playoff della Serie A1 2020/2021 porta in dote verdetti decisamente diversi. La Dinamo Sassari infatti ha battuto l’Umana Reyer Venezia per 75-60, al termine di una gara condotta praticamente dall’inizio. Si allunga quindi la serie di quarti di finale, con i lagunari che dopo le due vittorie al Taliercio dovranno rimanere in Sardegna per gara-4 con l’obiettivo di evitare di tornare in Veneto per la bella. Decisivi per Sassari Spissu e Bendzius con 13 punti a testa, mentre a Venezia non bastano i 17 punti di Tonut.

PLAYOFF SERIE A1: IL PROGRAMMA COMPLETO

SASSARI-VENEZIA: RIVIVI IL LIVE

GARA-4 SASSARI-VENEZIA: DATA, ORARI, TV E STREAMING

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari: Burnell 11, Bendzius 13, Bilan 10, Gentile 8, Katic 7, Kuslin, Treler 2, Chessa, Re, Happ 11, Gandini, Spissu 13.

Umana Reyer Venezia: Fotu 2, Denicolao 2, Watt 3, Campogrande, Chappell, Jerrels 8, Casarin 2, Cerella 2, Mazzola 6, Tonut 17, Daye 12, Stone 6.

Chi invece archivia la pratica quarti di finale è l’Olimpia Milano, che risparmia energie preziose visto anche l’impegno con la Final Four di Eurolega. L’Armani Exchange infatti ha vinto 65-74 in casa della Dolomiti Energia Trentino, chiudendo la serie sul 3-0. Una vittoria sofferta per gli uomini di Messina, che nel finale sono stati raggiunti sul 63-63 prima del parziale firmato Rodriguez e Leday che ha garantito all’Olimpia la vittoria. Top scorer Punter con 14 punti, ma bene anche Moraschini a quota 13. Trento lotta fino alla fine, guidata dai 16 punti di Williams, ma deve arrendersi.

TRENTO-MILANO: RIVIVI IL LIVE

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino: Browne 9, Ladurner, Maye 10, Sanders 3, Morgan 12, Williams 16, Martin 13, Mezzanotte, Pascolo, Jovanovic, Conti, Forray 2.

AX Armani Exchange Milano: Leday 9, Delaney 4, Roll 11, Rodriguez 5, Biligha 2, Punter 14, Datome 8, Moraschini 13, Hines 8, Brooks, Wojclechowski, Cinciarini.