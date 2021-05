Basket, playoff Serie A1 2020/2021: la Virtus Bologna sbanca ancora Brindisi e vola sul 2-0

by Michele Muzzarelli

Milos Teodosic - Foto Fiba.basketball

La Virtus Segafredo Bologna si avvicina a grandi passi alla finale Scudetto della Serie A1 2020/2021. Le V nere hanno infatti battuto l’Happy Casa Brindisi in gara-2 di semifinale, espugnando per la seconda volta in tre giorni il PalaPentassuglia: risultato finale di 74-83 e 2-0 nella serie, con Ricci e compagni che potranno giocarsi il match point in casa. Protagonisti Marco Belinelli e Milos Teodosic con 16 punti a testa, oltre allo stesso Ricci che ne mette a referto 15. Brindisi lotta fino alla fine, ma i 16 punti di Harrison e i 15 di Perkins non bastano.

La cronaca – Partita che inizia con ritmi alti, percentuali basse e clima molto acceso al PalaPentassuglia. Belinelli porta la Virtus sul 6-0 in avvio, ma Willis risponde presente. Sul finire del primo quarto si accende il “solito” Milos Teodosic, che sulla sirena mette la tripla del 18-19 in favore delle V nere. E’ proprio il numero 44 ad alzare il livello, ma Brindisi ritrova anche un Harrison decisamente in partita: il secondo quarto è una lotta punto a punto e alla fine è la Virtus ad essere in vantaggio per 38-39 all’intervallo lungo.

Il terzo quarto vede l’allungo di Bologna, che fa la differenza con le percentuali dall’arco e la miglior difesa. Sale nuovamente in cattedra Marco Belinelli, che mette una tripla a dir poco forzata che vale il +11 ma i padroni di casa non mollano e riescono ad accorciare sul 56-60 prima degli ultimi dieci minuti. La maggior qualità degli ospiti però esce fuori alla distanza, con Abass protagonista e un Gamble di rara intelligenza a chiudere i conti.

Il tabellino

Happy Casa Brindisi: Bostic 9, Willis 12, Udom 2, Thompson 9, Harrison 16, Visconti, Zanelli 6, Perkins 15, Cattapan, Bell 3, Gaspardo 2, Motta.

Virtus Segafredo Bologna: Weems 2, Pajola 1, Hunter 9, Belinelli 16, Alibegovic 2, Abass 9, Adams, Gamble 10, Markovic 3, Ricci 15, Teodosic 16, Deri.