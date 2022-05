Basket Playoff A1 2022, Tortona in semifinale: Venezia ko 60-72 a gara-4, cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Jeremy Lamar Chappell e JP Macura - Foto Legabasket

La Bertram Derthona Tortona vola in semifinale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket: l’Umana Reyer Venezia cede 60-72 in gara-4 dei quarti di finale. Tortona passa subito in vantaggio ed è poi brava ad arginare i tentativi di rimonta degli uomini di coach Raffaele. I lagunari dunque non riescono ad allungare la serie e terminano qui la loro avventura ai Playoff. Tortona invece passa il turno e incontrerà in semifinale la Virtus Bologna. Ai padroni di casa non bastano i 12 punti di Theodore, mentre tra gli ospiti spiccano i 13 punti di Sanders. Di seguito, la cronaca ed il tabellino del match.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

CALENDARIO QUARTI DI FINALE

COMPOSIZIONE TABELLONI

LA PARTITA

Il punteggio si sblocca dopo poco più di un minuto con il canestro di Macura, che poi infila anche una tripla (0-5). Tonut prova a caricare i padroni di casa (2-5), ma Tortona scappa via (4-11). La tripla di Stone rilancia Venezia (7-14), che si riavvicina (9-14) ma sono gli ospiti a chiudere in vantaggio la prima frazione (12-18). Nel secondo quarto Cannon fa partire con il piede giusto Tortona (12-20), ma i veneti rispondono (17-20) e con la tripla di Theodore tornano a -2 (24-26). Macura dall’arco fa respirare Tortona (26-29), che riesce a rimanere avanti fino all’intervallo lungo (31-34).

Nel terzo quarto Sanders rilancia subito Tortona con una tripla (31-37), ma Theodore si carica la squadra sulle spalle e Venezia rimane in scia (36-41). La tripla di Stone fa riavvicinare i lagunari (43-46), ma Tortona si difende bene e chiude la frazione sul +8 (46-58). Nel quarto quarto Bramos prova a caricare i padroni di casa (48-54), che provano a rimanere attaccati al match (51-59) ma vedono gli avversari scappar via (51-64). De Nicolao prova a mettere pressione con una tripla (60-68), ma Wright con quattro tiri liberi sancisce il 60-72 che vale vittoria e passaggio del turno.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 60-72 (12-18, 19-16, 15-20, 14-18)

VENEZIA: Tonut 5, De Nicolao 5, Brooks 10, Theodore 12, Cerella 3, Stone 9, Bramos 9, Echodas, Morgan, Mazzola, Vitali, Watt 7. All. De Raffaele.

TORTONA: Wright 10, Cannon 8, Filloy 8, Severini 5, Sanders 13, Mortellaro, Tavernelli, Mascolo, Cattapan, Daum 7, Cain 7, Macura 14. All. Ramondino.