Basket Playoff A1 2021, Olimpia Milano-Virtus Bologna 72-83: cronaca e tabellino gara-2 finale

by Deborah Sartori

Giampaolo Ricci - Foto Fiba.basketball

La Virtus Bologna vince 83-72 contro l’Olimpia Milano e si aggiudica così gara-2 della finale Playoff della Serie A1 2020/2021 di basket. La squadra meneghina ha chiuso il primo periodo in vantaggio di un solo punto, margine mantenuto anche nel terzo quarto. Nell’ultima frazione di gioco però le V nere hanno preso il largo, andando così a vincere la partita che porta la squadra bolognese sul 2-0 nella serie. Di seguito cronaca e tabellino del match.

LA PARTITA – L’Olimpia inizia bene (5-2) ma la tripla di Ricci riporta subito la Virtus in parità (5-5). Weems trascina Bologna (6-11), ma la reazione dei meneghini non si fa attendere e la tripla di Punter costringe gli avversari al time-out (16-12). Belinelli sale in cattedra (16-16) ma l’Olimpia trova un nuovo allungo e chiude il primo quarto sul +4 (21-16). Nel secondo quarto la tripla di Ricci riporta la parità (21-21), poi ci pensa la schiacciata di Gamble a portare avanti Bologna (21-23). La tripla di Teodosic riporta sotto l’Olimpia (26-27), ma Weems risponde e allunga (29-33). Il sorpasso di Milano arriva con la tripla di Leday (35-33), poi i meneghini provano ad andarsene (41-37), ma Teodosic a pochi secondi dallo scadere riporta sotto la Virtus (41-40).

Nel terzo quarto Ricci si fa subito notare con una tripla (41-43). La tripla di Punter riporta la parità sul 47-47, Teodosic risponde e riporta avanti la Virtus (47-50). Negli ultimi minuti Rodriguez si fa sentire e con due belle triple prima ristabilisce la parità (54-54) e poi il canestro che vale il vantaggio per l’Olimpia (59-58) al termine del terzo quarto. Nell’ultima frazione però è la Virtus ad alzare il ritmo: il nuovo vantaggio torna con la tripla di Alibegovic (59-61), poi Teodosic incrementa con un canestro da tre (60-64). L’Olimpia torna sotto con i due liberi messi a segno da Shields (63-64), ma poi sono le V nere a prendere in mano il gioco (63-70), per poi chiudere sul punteggio di 72-83.

TABELLINO A|X ARMANI EXCHANGE MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 72-83 (21-16, 20-24, 18-18, 13-25)

OLIMPIA MILANO: Leday 11, Rodriguez 13, Punter 12, Moraschini, Hines 4, Brooks, Shields 16, Delaney 10, Biligha, Datome 6

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 13, Abass, Markovic 3, Weems 11, Hunter 4, Ricci 15, Teodosic 21, Alibegovic 7, Pajola 5, Gamble 4