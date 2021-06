Basket, Nazionale impegnata nella VTG Supercup in vista del torneo preolimpico

by Andrea Bellini

Achille Polonara - Foto "fiba.basketball"

Dopo due giorni di allenamento al Palalido, la Nazionale maschile di basket è pronta a spostarsi ad Amburgo in vista della VTG Supercup, una serie di partite che precedono il torneo preolimpico in scena a Belgrado dal 29 giugno al 4 luglio. Il torneo amichevole in terra tedesca comincerà domani, giovedì 17 giugno, con gli Azzurri che scenderanno in campo contro la Tunisia venerdì 18 giugno. In seguito, la formazione di coach Sacchetti se la vedrà con la Repubblica Ceca sabato 19 e contro i padroni di casa della Germania domenica 20.

Sono 14 gli Azzurri convocati: fuori Davide Alviti per un trauma distrattivo di secondo grado del muscolo psoas che non lo renderebbe disponibile per il torneo preolimpico, e Simone Zanotti per scelta tecnica. Questa la lista completa dei convocati:

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Infine, ecco il programma completo del torneo di Amburgo, con le gare che saranno trasmesse in diretta su Eurosport 2 ed Eurosposrt Player.

18 giugno

Italia-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Repubblica Ceca (ore 20.30)

19 giugno

Italia-Repubblica Ceca (ore 17.00)

Germania-Tunisia (ore 20.30)

20 giugno

Repubblica Ceca-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Italia (ore 20.30)