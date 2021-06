Basket, inizia il training camp della Nazionale: ecco i convocati in Val Rendena

by Alessandro Amoruso

Meo Sacchetti - Foto "Fiba.basketball"

Oggi inizia il training camp dell’Italbasket, di conseguenza inizia il countdown in vista del Preolimpico di Belgrado previsto dal 29 giugno al 4 luglio. Gli uomini di Meo Sacchetti, ora in Trentino, vogliono giocarsi al meglio l’ultima chance per staccare il pass ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il ct ha convocato al momento solo atleti non impegnati con le rispettive squadre di club, di cui cinque esordienti assoluti: Canka, Caruso, Diouf, Ladurner e Woldetensae. Una squadra giovane per impostare il futuro della Nazionale immersi nel verde della Val Rendena, anche quest’anno sede ufficiale del raduno di Italbasket.

La preparazione si sposterà poi sul campo: prima ad Amburgo, dove dal 18 al 20 giugno si terrà un torneo con le tre amichevoli contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania; poi a Milano, dove il 24 giugno l’Italia giocherà in amichevole contro il Venezuela. Di seguito gli azzurri convocati, tenendo conto che Matteo Spagnolo raggiungerà tutti mercoledì 9 giugno:

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

Abramo Canka (2002, 198, G/A, Nevezis Kedainiai – Lituania)

Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna) – dal 9 giugno

Leonardo Totè (1997, 211, C, Retabet Bilbao – Spagna)

Tomas Woldetensae (1998, 197, G, Virginia Cavaliers – NCAA)

Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)