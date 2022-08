Basket, il programma estivo degli azzurri e i convocati in vista degli Europei di settembre a Milano

by Simone Caravano

Gianmarco Pozzecco - Foto LiveMedia/Luca Tedeschi

L’Italia di Gianmarco Pozzecco si prepara ad affrontare una serie di appuntamenti estivi, per preparare al meglio le gare di qualificazioni al Mondiale di fine agosto e quelle della fase a giorni degli Europei a Milano di Settembre. Oggi gli azzurri hanno infatti iniziato il tradizionale ritiro in Trentino, a Pinzolo, con quattro amichevoli da affrontare. Le prime due a Bologna e Montpellier contro la Francia, il 12 e il 16 agosto, poi una sfida alla Serbia ad Amburgo il 19 agosto e il giorno dopo un match contro Germania e Repubblica Ceca. Saranno 17 gli azzurri disponibili ad affrontare questa preparazione, tra cui Gallinari, Mannion e Melli. Tra i convocati rientrano anche Procida e Spagnolo, dopo l’esperienza nella Summer League Nba dopo il draft.

Dopo questi appuntamenti amichevoli arriveranno quindi quelli ufficiali, a partire da due gare di qualificazione al Mondiale 2023. In primo luogo gli azzurri affronteranno l’Ucraina a Riga, per poi affrontare a Brescia la Georgia. Dal 2 all’8 agosto ci sarà poi la fase a gironi degli Europei a Milano, con ben 5 partite del gruppo C in cui è inserita l’Italia.

I 17 Azzurri per il training camp di Pinzolo

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Alba Berlino – Germania)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Il programma*

3 agosto

Ore 12.00 – Inizio raduno

Ore 17.30/20.30 – Allenamento presso Palasport Carisolo (Trento)

4/9 agosto

Ore 10.00/14.00 – Allenamento

10 agosto

Ore 10.00/14.00 – Allenamento

Ore 16.15 – Trasferimento a Bologna

11 agosto

Ore 10.00/14.00 – Allenamento presso Unipol Arena Bologna

12 agosto

Ore 11.00/12.00 – Allenamento

Ore 20.30 Italia-Francia (Unipol Arena, live Sky Sport)

*Gli orari di allenamento potranno subire variazioni

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Unipol Arena, ore 20.30, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (Riga – Lettonia, ore 17.30 italiane, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, ore 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

EuroBasket 2022

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)