Basket, gara-5 semifinale playoff 2022 Serie A2: Verona batte Pistoia 79-53, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Lorenzo Saccaggi - Foto profilo ufficiale Facebook Pistoia Basket 2000

Tezenis Verona batte Giorgio Tesi Group Pistoia per 79-53 nella sfida valida come gara-5 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket, vincendo il match e vincendo la serie, prenotando un posto per la finale. Il miglior marcatore della partita è Karvel Anderson, che mette a segno 27 punti, fondamentali per regalare la vittoria a Verona.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI

COMPOSIZIONE TABELLONI

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Anderson che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 16-14. Nel secondo quarto la situazione diventa sempre più complicata per gli ospiti, che scivolano sempre più giù, perdendo diversi punti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 36-29.

Terzo quarto che non vede cambiare questa situazione di squilibrio, con Verona che riesce a praticamente a portarsi a casa il match 10 minuti prima la finale della gara stessa e chiudendo questa parte di gara sul 55-42. Nell’ultima frazione invece non c’è proprio più storia, ed è soltanto una passeggiata, con tanto di tappeto rosso steso dagli avversari per arrivare fino alla finale playoff. Vince Verona che quindi vincer la serie 3-2. Risultato finale: 84-76

IL TABELLINO

VERONA-PISTOIA 79-42 (16-14, 20-15, 19-13, 24-11)

VERONA: Anderson 27, Caroti 0, Grant 7, Casarin 5, Candussi 10, Rosselli 0, Nonkovic 0, Udon 8, Spanghero 9, Pini 8, Johnson 5, Adobah 0.

PISTOIA: Wheatle 7, Magro 5, Johnson 19, Utomi 10, Della 0, Caglio 0, Divac 0, Riismaa 7, Allinei 0, Del Chiaro 0, Saccaggi 5.