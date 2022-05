Basket, gara-2 semifinale playoff 2022 Serie A2: Udine batte Chiusi 72-70, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Marco Giuri - Foto profilo ufficiale Facebook Apu Udine

Apu Old Wild West Udine batte Umana Chiusi per 72-70 nella sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket, vincendo il match e portandosi sul 2-0 nella serie. Il miglior marcatore della partita è Bernardo Mussi, che mette a segno 20 punti, i quali non bastano però per portare la vittoria a Chiusi.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Musso che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 15-21. Nel secondo quarto la situazione diventa più di equilibrio, con però Udine che recupera, anche se di un solo altro punto. Si va negli spogliatoi con il risultato di 38-43.

Terzo quarto che invece vede Udine andare sempre più giù, arrivando addirittura al -10 per un momento e chiudendo questa parte di gara sul 55-62. Nell’ultima frazione invece Udine torna su, in una maniera anche inaspettata, riuscendo sul finale a ribaltare il match e a vincerlo con punti di vantaggio, portando la serie sul 2-0. Risultato finale: 72-70

IL TABELLINO

UDINE-CHIUSI 85-91 (15-21, 23-22, 17-19, 17-8)

UDINE: Cappelletti 18, Giuri 9, Walters 11, Antonutti 8, Nobile 2, Azzano 0, Lacey 5, Italiano 7, Pellegrino 5, Mussini 5, Ebeling 2, Pieri 0.

CHIUSI: Musso 20, Pollone 6, Wilson 13, Ancellotti 5, Raffaelli 4, Biancotto 0, Fratto 8, Possamai 4, Medford 6, Criconia 4, Braccagni 0.