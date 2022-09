Basket, Gandini presenta la Serie A 2022/2023: “Campionato di altissimo livello”

“Mi auguro, spero e sono convinto che sarà un campionato di altissimo livello come ormai è il percorso che abbiamo intrapreso. È una stagione importante, mi auguro che sia normale dal punto di vista della logistica. Mi riferisco in particolare alla gestione sanitaria e alla pandemia che tanto ci ha colpito dal punto di vista personale e collettivo e che tanto ha fatto male alle nostre società che comunque sono state in grado di resistere, di andare avanti e si ripresentano in 16 ai nastri di partenza con rinnovata passione e con gran voglia di ben figurare)”. Il presidente della Lega Basket Umberto Gandini ha presentato così la stagione 2022/23 della Serie A UnipolSai di basket nella cornice della Biblioteca Sala Borsa “Piazza Coperta” di Bologna. La stagione inizia mercoledì: “Iniziamo una nuova stagione con la Frecciarossa Supercoppa, mercoledì e giovedì a Brescia con le quattro squadre (EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna, Bertram Yachts Tortona e Banco di Sardegna Sassari) grazie al loro percorso nella stagione 2021/22 sia in campionato che in Coppa Italia – spiega Gandini -. La Supercoppa sarà un evento importante che sancirà l’inizio ufficiale della stagione. Nel weekend poi si comincerà col campionato nel weekend dell’1 e 2 ottobre”.

Ricca l’offerta tv e streaming: “La Frecciarossa Supercoppa sarà il primo evento che verrà trasmesso dal nostro nuovo partner tv per quanto riguarda lo streaming, Eleven Group, che per i prossimi 3 anni sarà con noi. In più Eurosport 2 del gruppo Warner Bros Discovery, ha acquistato nelle ultime settimane l’autorizzazione da parte delle due autority preposte. Il nostro scenario quindi si può dichiarare completo. Tutte le partite saranno trasmesse da Eleven sulla sua piattaforma streaming e su tutte le altre possibilità di accesso, due partite saranno su Eurosport 2 – una al sabato e una la domenica, come negli anni passati, all’interno dell’universo pay di Sky e altri. La novità del giorno è aver trovato un nuovo partner che ci affiancherà per la distribuzione e la promozione del campionato italiano di basket in Italia: è ancora il gruppo Warner Bros Discovery, infatti, che trasmetterà una partita in chiaro per turno sul canale DMAX, numero 52 del digitale terrestre visibile su tutti i televisori che oggi ci sono in Italia. La cosa che arricchisce ulteriormente questo progetto è che una volta al mese – a partire dal 2 ottobre con la prima partita che sarà EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia – il canale 9 alle 18.15 della domenica trasmetterà la miglior partita della giornata. Il NOVE trasmetterà anche le semifinali e finali di Final Eight di Coppa Italia, tutti i playoff e le finali in chiaro e in diretta dedicando tanto tempo e risorse all’interno dei canali del gruppo Discovery per promuovere la pallacanestro”. Inoltre, è stato annunciata la città che ospiterà la Final Eight 2023: “Grazie a un accordo raggiunto in questi giorni, la competizione verrà giocata a Torino con grande supporto e ringraziamento che vanno al comune di Torino, alla regione Piemonte e alla camera di commercio di Torino che hanno scelto di affiancarci in quello che, assieme al campionato, è uno degli eventi più importanti e qualificanti per i quali le 16 squadre giocheranno nel girone d’andata”.