Basket, finali Playoff A2 2021: Napoli-Udine 72-56, cronaca e tabellino gara-1

by Deborah Sartori

La GeVi Napoli supera per 72-56 l’Apu Old Wild West Udine in gara-1 della finale playoff del tabellone oro di Serie A2 2020/2021 di basket. Una vittoria mai in discussione quella dei partenopei, che possono contare sui 15 punti di Burns e i 12 di Mayo. Ai friulani invece non sono bastati i 18 punti di Giuri (4/7 da tre) e andranno a caccia di riscatto in gara-2. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

LA PARTITA – Foulland sblocca il punteggio (0-1), ma è Napoli ha fare subito la voce grossa a partire dalla tripla di Mayo (3-1). I canestri di Marini permettono ai partenopei di allungare (9-1), con Udine che fatica a rispondere (11-5). La tripla si Parks vale il massimo vantaggio napoletano (19-8), Giuri prova a scuotere i friulani (19-12) ma Napoli chiude il primo parziale sul +10 (22-12). Nel secondo quarto il Napoli riparte da dove aveva lasciato: tripla di Uglietti e due tiri liberi messi a segno da Monaldi (29-12) incrementano in vantaggio. Mian e Giuri provano a scuotere Udine (34-24), la tripla di Mobio porta i friulani a -1, ma il tiro libero segnato da Zerini permette a Napoli di chiudere il primo tempo sul +10 (37-27).

In avvio di terzo quarto Antoniutti subisce fallo e dalla lunetta non sbaglia (37-29), ma Napoli non perde slancio (41-31). Mayo firma il canestro del +14 (45-31), costringendo al time-out Udine, che al ritorno in campo va a segno da tre con Giuri (45-34). Nel finale di parziale però i partenopei allungano ancora, chiudendo col massimo vantaggio (58-41). Nel quarto quarto Uglietti va subito a segno per Napoli (60-41), Udine risponde con la schiacciata di Pellegrino (60-43). Giuri si fa sentire da tre punti (65-53), ma Napoli mantiene il controllo della partita (71-54) e si aggiudica la vittoria con il punteggio di 72-56.

TABELLINO GEVI NAPOLI – APU OLD WILD WEST UDINE 72-56 (22-12, 15-15, 21-14, 14-15)

NAPOLI: Sandri 3, Mayo 12, Uglietti 7, Monaldi 5, Lombardi 5, Marini 5, Zerini 9, Parks 11, Burns 15. N.e. Cananvina, Klacar, Coralic.

UDINE: Johnson 3, Pellegrino 4, Italiano 8, Mian 8, Schina 2, Mobio 3, Nobile, Antoniutti 5, Deangeli 2, Giuri 18, Foulland 3.