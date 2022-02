Basket Final Eight Coppa Italia 2022, Virtus Bologna-Brindisi 93-81: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Milos Teodosic - Foto Fiba.basketball

La cronaca e il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Alla Vitrifrigo Arena termina 93-81 una partita in cui gli uomini di Scariolo hanno comandato sostanzialmente lungo tutti i 40′, ma i pugliesi hanno risposto colpo su colpo, senza mai uscire dalla partita, sfoderando una grande prestazione.

LA PARTITA – Comincia bene la Virtus che, dopo il primo canestro realizzato da Gaspardo, inanella un parziale di 12-1 con le triple di Weems e Belinelli (12-3). Brindisi reagisce e si riporta fino al -1 dopo il giro dalla lunetta di Nick Perkins (14-13), ma la Virtus allunga nuovamente con la tripla di Hervey; due assist consecutivi per Teodosic, che prima aveva servito Jaiteh per la schiacciata. Il serbo va anche a segno con una tripla nel finale, tra le due segnature dall’arco di Visconti (26-20). Nel secondo quarto, Clark segna la tripla del -1 dopo una palla persa da Mannion, e successivamente Visconti, ancora con la mano calda da tre, firma la parità (31-31). Weems trova però quattro punti consecutivi grazie anche alla stoppata di Tessitori su Clark, e insieme ad Alibegovic segna il nuovo allungo Virtus (42-33). Le Vu Nere si bloccano un po’, ma l’imprecisione ai liberi non permette la rimonta a Brindisi. Il primo tempo si chiude 51-42, con le percentuali al tiro che evidenziano la scarsa efficacia di Brindisi da distanza ravvicinata: i pugliesi sono avanti nel tiro da tre (7/15 vs 6/15), ma paga da due (8/20 40% vs 13/19 68%) e, appunto, da tiro libero (5/12 42% vs 7/11 64%).

In avvio di secondo tempo, la Virtus ritrova il vantaggio a due cifre con il tiro libero di Belinelli realizzato dopo il tecnico fischiato a Vitucci (54-44). In generale, gli uomini di Scariolo con esperienza riesce a mantenere un vantaggio rassicurante respingendo gli assalti di una splendida Brindisi, che trova una prestazione tutta cuore che impensierisce e non poco i campion d’Italia in carica. I pugliesi toccano il -7, ma la tripla di Teodosic chiude la prima mezz’ora sul 70-60. un copione che si ripete anche nell’ultimo parziale: La Virtus trova un solido vantaggio di 15 punti dopo i canestri di Hervey e Jaiteh, che puniscono le due palle perse da Brindisi (80-65). Ma gli uomini di Scariolo non danno mai l’impressione di aver chiuso definitivamente la partita, complice la grande energia e voglia messa da Brindisi, trascinata da Zanelli, Visconti, e soprattutto da Clark, costretto poi ad uscire parecchio dolorante alla spalla dopo un contrasto con Sampson.

TABELLINO VIRTUS BOLOGNA-BRINDISI (93-81)

VIRTUS BOLOGNA: 23 Belinelli, 17 Weems, 17 Jaiteh, 12 Hervey, 8 Alibegovic, 8 Tedosic, 3 Sampson, 3 Mannion, 2 Pajola

BRINDISI: 19 Clark, 13 Visconti, 11 Chappell, 9 Gaspardo, 8 Adrian, 8 Perkins, 6 Zanelli, 4 De Zeeuw, 3 Gentile