Basket Final Eight Coppa Italia 2022, Trento-Brescia 73-78: cronaca e tabellino quarti di finale

by Andrea Bellini

Andrea Mezzanotte e Wesley Saunders - Trento - Foto: olimpiamilano.com

La cronaca e il tabellino di Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Gli uomini di coach Magro, pur in una serata non brillantissima, ottengono la nona vittoria consecutiva trascinati dal solito Della Valle. Per Trento, qualche rimpianto ma nel complesso una delle migliori partite in questo traumatico avvio di 2022: 73-78 il risultato finale. Brescia in semifinale contro l’Olimpia Milano.

LA PARTITA – Partita che inizia con un sostanziale equilibrio, con le due formazioni che si rispondono canestro su canestro. Trento trova un break con il canestro di Mezzanotte in contropiede su tripla sbagliata da Petrucelli, e gli uomini di Molin trovano un +6 (14-8). Ma a quel punto la Germani trova una bella reazione, con la tripla di Gabriel e i canestri di Cobbins ed Eboua che vogliono dire contro parziale di 0-11 (14-19). Trento si riporta sul -3 a fine primo quarto (16-19), e trova il pareggio in avvio di secondo a forza di triple, due di Reynolds e una di Bradford (25-25). Una soluzione, quella dall’arco, che è stata sfruttata molto bene da Trento, con proprio Reynolds e Bradford a chiudere rispettivamente con 4/6 e 3/5 a fine secondo quarto; per Brescia, 3/5 di Della Valle, mentre si arriva a fine primo tempo con Mitrou-Long che non è riuscito ad incidere, con soli due punti (42-42).

Ma Mitrou-Long è uno dei protagonisti del terzo quarto, che si apre proprio con una sua tripla, e in generale segnerà 10 punti nel parziale di riferimento. Un altro dei fattori del terzo quarto è la difesa di Brescia, che costringe Trento a scegliere soluzioni difficili e spesso sbagliate. Il vantaggio dei lombardi tocca il +8 (46-54), ma gli uomini di coach Molin rientrano con alcune giocate importanti di Flaccadori (anche lui a secco fino a quel momento) e Caroline (51-54). Ma la tripla di Della Valle e quella di Gabriel in chiusura chiudono i primi 30′ sul 55-62. In avvio di ultimo quarto, Laquintana, in mezzo a tanti errori da una parte e dall’altra, firma il massimo vantaggio dei suoi sul 55-66. Partita finita? Assolutamente no, perché con cinque punti consecutivi Reynolds la riapre. Nel momento più difficile dei suoi, sale in cattedra Amedeo Della Valle, che sigla una tripla e costruisce una grande apertura per il tiro dall’arco di Gabriel (64-72). Si tratta dell’allungo finale, nonostante Trento provi a spingere fino alla fine, mancando però di lucidità all’atto conclusivo.

TABELLINO TRENTO-BRESCIA (73-78)

TRENTO: 20 Reynolds, 13 Bradford, 13 Caroline, 10 Flaccadori, 6 Forray, 5 Williams, 2 Saunders, 2 Mezzanotte, 2 Ladurner

BRESCIA: 22 Della Valle, 14 Mitrou-Long, 11 Gabriel, 9 Petrucelli, 6 Eboua, 6 Cobbins, 6 Laquintana, 2 Burns, 2 Moss