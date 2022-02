Basket, Final Eight Coppa Italia 2022: calendario, programma, orari e tv quarti di finale

by Andrea Bellini

Logo Final Eight Coppa Italia basket A1 2022

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Al via la competizione che domenica 20 febbraio assegnerà il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa dello scorso settembre. Otto squadre al via, che si sfideranno in gare secche nella cornice della Vitrifrigo Arena di Pesaro a partire da mercoledì 16 febbraio. Ecco quindi quali sono gli accoppiamenti dei quarti di finale, suddivisi appunto tra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio.

TABELLONE SEMIFINALI

COME VEDERE LE PARTITE – Tutte le partite saranno visibili in tv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che su Raiplay. Inoltre, previo abbonamento, gli incontri saranno visibili anche su Eurosport 2, disponibile anche su Sky, Sky Go e Dazn, e Discovery +, disponibile anche su Timvision e Amazon Prime Video Channels.

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

Mercoledì 16 febbraio

Ore 18:00 – A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

Ore 20:45 – Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

Giovedì 17 febbraio

Ore 18:00 – Allianz Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)