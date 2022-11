La cronaca e il tabellino di Kalev/Cramo-Brindisi 73-72, match valevole per il sesto turno della fase a gironi della Fiba Europe Cup 2022/2023. Arriva l’eliminazione per l’Happy Casa, che dopo la vittoria dell’andata perde al ritorno in Estonia e vede chiudersi la propria avventura nella competizione europea. Tanto rammarico per i pugliesi, che comunque avrebbero dovuto vincere di almeno 9 punti vista la contemporanea vittoria di Kiev su Groningen.

La cronaca – I primi minuti si rivelano complicati per Brindisi, che va sotto 5-0 senza trovare punti nei due minuti iniziali. Reed e Perkins però scuotono l’attacco pugliese e al 7′ arriva il primo vantaggio ospite sul 7-10. I padroni di casa reagiscono e il primo quarto si chiude con il punteggio di 17-15. Il secondo quarto però inizia nettamente nel segno di Brindisi, che inizia a trovare continuità offensiva anche dall’arco e firma un parziale di 10-0 in apertura di periodo. Meiers prova a riportare sotto gli estoni, ma negli ultimi secondi prima dell’intervallo lungo si scatena Mascolo che fissa il punteggio sul 29-41 su cui le due squadre vanno a riposo.

La tripla di Burnell in apertura di terzo quarto vale il +13 di Brindisi, ma con il passare dei minuti i padroni di casa ritrovano continuità offensiva grazie soprattutto alla spinta di un ispirato Dobrek. L’Happy Casa invece paga dazio, come dimostrano i soli 14 punti messi a segno nel periodo, così gli ultimi dieci minuti iniziano con Brindisi in vantaggio di sole tre lunghezze sul 52-55. Il quarto periodo vede Kalev chiudere il gap e portarsi anche in vantaggio, Brindisi prova ad appoggiarsi a Perkins che riporta i suoi a +8 a due minuti dal termine. Il finale di partita però sorride agli estoni, con un Konontsuk in grande spolvero: è proprio lui a firmare il parziale e il canestro a due secondi dalla sirena che vale vittoria e passaggio del turno.

Il tabellino

BC Kalev/Cramo: Kr.Kitsing 4, Konontsuk 16, Kovliar 3, Meiers 17, Van Beck 13, Dorbek 15, Gilbert, Jurkatamm, Ka.Kitsing, Kurbas, Raimo, Toom 5.

Happy Casa Brindisi: Bayehe 2, Burnell 9, Dixson 5, Mascolo 10, Mezzanotte 3, Bocevski, Bowman 2, Perkins 20, Reed 19, Riisma 2.