Basket, Europe Cup 2021/2022: Zaragoza-Reggio Emilia 82-77, cronaca e tabellino

by Michele Muzzarelli

FIBA Europe Cup - Foto "fiba.basketball"

La Unahotels Reggio Emilia esce sconfitta dalla trasferta di Zaragoza per 82-77, teatro della sesta giornata di Europe Cup 2021/2022. Gli emiliani però si qualificano ugualmente alla seconda fase a gironi, forti del secondo posto nel gruppo D.

La cronaca – In avvio di partita Reggio Emilia inizia con il freno a mano tirato, con Candi che tiene a contatto gli ospiti. Ben presto però gli emiliani prendono il comando delle operazioni e senza dover fare cose straordinarie si portano in vantaggio di 11 punti ad inizio secondo quarto. Zaragoza reagisce e complice un lieve calo di Reggio Emilia riesce a contenere i danni, andando a riposo per l’intervallo lungo sul 30-36. Nel terzo quarto mancano le motivazioni a Reggio Emilia, che tocca il +14 ma non riesce a rimanere nel match per gestire il vantaggio. In men che non si dica Zaragoza rientra e stacca gli ospiti nell’ultimo quarto.

Il tabellino

Casademont Zaragoza: Garcia 9, Mobley 7, Okoye 10, Thompson 8, Vanwijn 5, Font 7, Hlinason 9, Gomez 2, Radoncic, Sipahi 9, Soley 10, Waczynski 6.

Unahotels Reggio Emilia: Candi 15, Cinciarini 8, Hopkins 6, Olisevicius 12, Thompson jr 12, Bonacini 2, Colombo, Crawford 16, Diouf 6.