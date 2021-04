Basket, Eurolega 2020/2021, Milano si ripete in gara-2: Bayern Monaco al tappeto

by Davide Triolo

Vladimir Micov - Foto di Sakhalinio - CC-BY-SA-4.0

L’A|X Armani Exchange Milano ha sconfitto il Bayern Monaco per 80-69, al termine del match valido per gara-2 dei quarti di finale dell’Eurolega 2020/2021. Dopo il successo in extremis della gara d’esordio, conclusasi con un canestro di Leday allo scadere, i meneghini hanno conquistato una vittoria importantissima nel replay in Lombardia, portando la serie sul 2-0. Dopo una buona partenza di primo quarto firmata da Baldwin e Gist, i bavaresi hanno subito un eloquente parziale di 19-0 da Milano; tandem Leday-Delaney letteralmente devastante, mix tra carisma e incidenza tecnica, meneghini sopra 26-12 al termine di un quarto primordiale da dimenticare per gli ospiti. Secondo quarto, nuova linfa per Bayern Monaco? Assolutamente no, medesimo copione in favore di Milano. Monologo meneghino comandato dalle iniziative del solito Leday e da uno Shields letale in fase propositiva, galvanizzato dal risultato ampiamente a favore; 47-29 all’intervallo e match in cassaforte. Dopo un picco di +22 in favore dei meneghini, il team tedesco ha messo in pratica una reazione d’orgoglio lodevole: Gist e Baldwin mattatori assoluti e -8 sul 58-50. Rodriguez ha letteralmente strappato il match dalle mani dei teutonici, sempre più vicini a insidiare le gesta milanesi; due triple dell’iberico tra fine terzo e inizio ultimo quarto, Bayern tramortito e contesa all’epilogo. Leday ha chiuso i conti a pochi secondi dal termine della disputa, consegnando ufficialmente gara-2 a Milano.

TABELLINO

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-BAYERN MONACO 80-69 (26-12; 21-17; 18-24; 15-16)

MILANO – Punter 20, Rodriguez 13, Shields 12, Leday 10, Delaney 9, Hines 6, Evans 5, Micov 2, Tarczewski 2, Roll 0, Brooks N.E.

BAYERN MONACO – Baldwin 23, Gist 11, Lucic 11, Reynolds 11, Zipser 7, Sisko 6, Radosevic 0, Johnson 0, Flaccadori 0, Seeley 0, George 0, Kraemer N.E.