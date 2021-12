Basket, Eurocup 2021/2022: ultimo quarto fatale a Trento, Amburgo s’impone 90-99

La Dolomiti Energia Trentino si arrende per 90-99 contro i tedeschi dell’Amburgo nell’ottava giornata dell’Eurocup 2021/2022 di basket. Trento rimane così all’ultimo posto del Gruppo B in concomitanza con i polacchi dello Slask Wroclaw con solamente una vittoria all’attivo. Questa sera i padroni di casa sono rimasti in partita per ben tre quarti prima di cedere di schianto nell’ultimo decisivo periodo. Qui hanno concesso alla squadra teutonica la bellezza di 33 punti totali, che di fatto hanno consegnato la partita nelle mani della formazione ospite. Non bastano a Trento i 19 punti di Diego Flaccadori. Dall’altra parte, invece, sono stati letteralmente indemoniati Brown e Homesley, che insieme hanno messo a segno addirittura dieci triple (cinque per parte).

IL MATCH – I padroni di casa mantengono quasi sempre la testa avanti durante il primo quarto. Verso il finale, tuttavia, subiscono una buona reazione della formazione tedesca, che chiude i primi dieci minuti in vantaggio di due lunghezze (18-20). Gli ospiti, galvanizzati, continuano a spingere soprattutto con uno scatenato Homesley (4/4 da tre punti al termine del primo tempo). Trento però non gioca male e riesce ad arrivare alla pausa pienamente in partita (40-46).

Nel terzo quarto c’è la grandissima reazione della formazione trentina, che finalmente trova fluidità in attacco ed un’ottima solidità difensiva. I tedeschi non riescono a trovare soluzioni efficaci dal punto di vista offensivo ed il risultato è il più quattro dei padroni di casa quando mancano gli ultimi dieci minuti di gioco (70-66). L’ultimo quarto è un assolo della squadra tedesca. Quest’ultima trova addirittura 33 punti grazie alle giocate di Brown e del solito Homesley. I trentini provano il più possibile a rimanere aggrappati al punteggio ma è Amburgo a trovare l’allungo decisivo riuscendo a gestire la situazione nel finale.