Basket, Eurocup 2021/2022, Ankara-Trento 82-75: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Jordan Caroline - Foto profilo ufficiale Facebook Trento

La Dolomiti Energia Trentino ha ceduto il passo alla Turk Telekom Ankara per 82-75, in occasione del match valevole per la sedicesima giornata del gruppo A dell’Eurocup 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Molin hanno performato con orgoglio sul parquet della capitale turca, riuscendo a condurre il punteggio in più occasioni specifiche, sebbene infine perendo sportivamente per mano casalinga. Ankara, superiore dal punto di vista puramente tecnico-organizzativo, ha sofferto la spiccata personalità di alcuni singoli di Trento, infine però prevalendo grazie alla forza di un gruppo coeso e carismatico. In particolare, sotto i riflettori la prestazione della diarchia formata da Dawkins e Clemmons, assolutamente formidabili in termini di iniziative espresse: dirompenti. Tutto sommato bene anche Trento, con un Caroline da 15 punti in evidenza, ma non abbastanza per ottenere la seconda vittoria stagionale in Eurocup.

Partenza a rilento di entrambe le compagini per quanto concerne il primo quarto, caratterizzato da pochi punti per parte sino al 7′ di gioco. Inizio però tutt’altro che timido in termini realizzativi, considerando una penetrazione vincente immediata di Johnson, con risposta altrettanto repentina di Forray; prima una tripla e poi un guizzo offensivo da due del fantasioso cestista trentino per il 2-5 primordiale. Ottime iniziative personali di Johnson e Reynolds, nel contesto di un confronto diretto parzialmente conclusosi sul +1 turco sul 9-8. Ultimi minuti di fuoco, in controtendenza con le prime fasi del parziale, grazie all’impulso offensivo sempre efficiente di Forray, letale da tre e ottimo anche in tandem con il già citato Reynolds per il +4 ospite sull’11-15. Sorpasso casalingo con l’asse infuocata Perez-Ogut a far da padrona per il 17-15, alimentata dalla reazione rabbiosa di Demis e Clemmons, quest’ultimo autore di una super tripla per il 22-18 di fine frangente.

Secondo quarto caratterizzato inizialmente con un nuovo buon inizio di Flaccadori, bravo a dialogare con Bradford per la prima tripla: -1 sul 22-21. Demir e Dawkins hanno però alimentato il vantaggio di Ankara, usufruendo di un errore al tiro da tre di Bradford e pungendo da due: 26-21. Le bombe da tre di un Terrell ispirato hanno condotto i turchi sino al 31-21, con l’orgoglio personale di Caroline a contraddistinguere la contro-reazione trentina sino al 31-26. Ancora un meraviglioso Terrell al tiro, questa volta in parte contrastato da un buon Mezzanotte, ha trascinato Ankara sul +7 al 20”; rimasto tale grazie all’apporto di Clemmons a 4” dal termine, con un 2/2 dalla lunetta a definire il 40-33 all’intervallo.

Terzo quarto con Trento a pareggiare i conti primordialmente grazie alle triple di Flaccadori e Reynolds, abili a gelare gli ospiti pronti-via; dopo il 42-42 conquistato con fatica e l’equilibrio vigente, però, Geyik ha inventato una bomba da tre ben articolata per il +1 ospite sul 47-46. Sorpasso del team italiano con Mezzanotte e Caroline a replicare alle offensive dei padroni di casa sino al 47-51, con definitivo exploit di Reynolds in penetrazione per il +9 sul 47-56. Dopo il momento d’oro, grave flessione di Trento tra fine terzo e inizio quarto parziale, con Terrell ed Ellis a trascinare Ankara inizialmente sino al -4 sul 54-59; successivamente, dopo una tripla di Bradford per il 56-62, frangente carente di punti per gli ospiti e turchi invece straripanti con le iniziative di Clemmons e Dawkins, aiutati da una tripla di Gulaslan per raggiungere il 65-64. Da quel momento, sostanziale predominio tecnico di Ankara e chiusura dei conti con il duo Dawkins-Clemmons assolutamente inarrestabile sino all’82-76 conclusivo.

TABELLINO TURK TELEKOM ANKARA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 82-75 (22-18; 18-15; 14-26; 28-16)

ANKARA – Dawkins 17, Clemmons 13, Terrell 13, Perez 8, Johnson 6, Ellis 6, Demir 6, Gulaslan 5, Ogut 5, Geyik 3, Engindeniz 0, Gozeneli N.E.

TRENTO – Caroline 15, Flaccadori 13, Reynolds 13, Forray 12, Bradford 10, Conti 6, Mezzanotte 6, Ladurner 0, Rudovic N.E., Morina N.E.