Basket, Ct Pozzecco convoca 17 azzurri per Pinzolo: tornano Gallinari e Melli

by Deborah Sartori

Niccolò Melli - Foto FIP

Sono 17 gli azzurri convocati dal Ct Gianmarco Pozzecco per il training camp di Pinzolo, in Val Gardena, in programma dal 3 al 10 agosto. Il commissario tecnico ha infatti diramato la lista dei giocatori che inizieranno la preparazione in vista delle due gare di qualificazione al Mondiale 2023 (24 e 27 agosto) e dell’EuroBasket 2022 (1-18 settembre, girone dell’Italia a Milano dal 2 all’8 settembre). Rientrano, rispetto alla squadra che ha battuto i Paesi Bassi lo scorso 4 luglio, Danilo Gallinati e Nicolò Melli (apparsi in Azzurro l’ultima volta alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ma anche Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

Al termine del training camp in Trentino, la Nazionale italiana si sposterà a Bologna per affrontare la Francia nella prima amichevole estiva, prevista venerdì 12 agosto. Successivamente, gli azzurri andranno a Montpellier per restituire la visita ai francesi e poi si recheranno ad Amburgo (semifinale contro la Serbia il 19 agosto e match di chiusura contro Germania o Repubblica Ceca il 20 agosto). L’esordio all’EuroBasket sarà invece il 24 agosto contro l’Ucraina (sede da definire), seguito dal match casalingo contro la Georgia il 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia.