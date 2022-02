Basket, Coppa Italia: Milano-Sassari e Trento-Brescia aprono le final eight

by Mattia Zucchiatti 14

A|X Armani Exchange Milano e Banco di Sardegna Sassari, ossia le teste di serie numero 1 e 8 del tabellone, apriranno domani (ore 18, diretta Raisport) il programma dei quarti di finali della Frecciarossa Final Eight 2022 di Pesaro. Diciassettesima partecipazione (la 13^ consecutiva) ad una Final Eight per i meneghini mentre la Dinamo sarà protagonista per la decima volta in un torneo che ha vinto due volte (2014 e 2015). Sette i precedenti tra le due società in Coppa Italia: l’Olimpia avanti per 5-2 nei testa a testa.

La 4^ e la 5^ squadra al termine del girone di andata, ossia Dolomiti Energia Trentino e Germani Brescia, si affrontano nel secondo quarto di finale (ore 20.45, diretta Raisport) in un match inedito in Coppa Italia. Moss si prepara a raggiungere Stonerook in testa alla classifica dei giocatori con più presenze in Final Eight (25).