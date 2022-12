Basket, Champions League 2022/2023: l’ultimo quarto è fatale alla Reggiana, vince l’AEK Atene 68-59

In un clima non del tutto sereno, con i tifosi italiani aggrediti dai greci prima dell’inizio del match, la Pallacanestro Reggiana viene sconfitta 68-59 dall’AEK Atene nella quinta giornata Champions League 2022/2023 di basket. Un brutto secondo tempo condanna la squadra italiana, che viene raggiunta a 7 punti in classifica dalla formazione della capitale ellenica. Non bastano i 13 punti di Hopkins e gli 11 di Anim e Cinciarini; Akil Mitchell e Kenny Williams rispettivamente con 16 e 16 punti, sono i migliori marcatori della serata e guidano al successo la loro squadra.

Un peccato perché la parte la partenza della compagine emiliana era stata ottima, con un 7-0 di parziale per iniziare la sfida e un primo quarto da 20-13. In generale il match è stato controllato dalla Reggiana sino a metà terzo quarto, dopo aver toccato anche un massimo vantaggio di tredici lunghezze. Poi Atene alza l’intensità e con un ultimo quarto da 21-9 si prende il secondo successo nella competizione.