La cronaca e il tabellino di Digione-Sassari 88-80, match valido come terza giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Arriva la terza sconfitta in altrettanti incontri per il Banco di Sardegna, che esce malconcia anche dalla trasferta in terra francese e vede complicarsi oltremodo il proprio percorso europeo. I sardi cercano di rimanere in partita fino alla fine, ma il risultato è specchio di una partita che ha visto Digione sempre in controllo della situazione. Ware con 23 punti è il trascinatore dei francesi, mentre a Sassari non bastano i 21 punti di Chinanu Onuaku.

La cronaca – Inizio di partita difficile per Sassari, che si trova subito sotto 9-2. Jones e Onuaku spingono la reazione della Dinamo, che dopo oltre sette minuti a inseguire arriva anche alla parità sul 16-16. Nel finale di primo quarto c’è però il nuovo break di Digione, con i francesi che arrivano anche al +8 grazie alla tripla di Simon. La difesa della Dinamo continua a soffrire e così il periodo d’apertura si chiude con i francesi in vantaggio 31-21. Il secondo quarto inizia sulla falsariga del primo, con i padroni di casa che più volte superano la doppia cifra di vantaggio. Sassari però riesce a reagire ancora una volta con Chessa e Onuaku, che firmano il parziale che consente alla Dinamo di andare all’intervallo lungo sotto di un solo punto sul 45-44.

Al ritorno in campo Chessa e Onuaku tengono a contatto Sassari, che riesce anche a tornare in parità sul 52-52. Digione cerca l’allungo, ma Kruslin consente alla Dinamo di iniziare l’ultimo periodo in ritardo di soli cinque punti (64-59). L’avvio di quarto periodo però è a favore dei padroni di casa, con Brembly che porta Digione a +12. Jones e Onuaku riportano Sassari a -7 nel finale, ma i sardi non riescono più a rientrare e devono cedere per la terza volta in questo girone di Champions.

Il tabellino

JDA Bourgogne Dijon: Brembly 13, Ducotè 6, Holston 8, McDuffie 13, Ware 23, Alingue, Gauthier, Hrovat 9, Loum 2, Rousselle 4, Simon 10.

Banco di Sardegna Sassari: Bendzius 10, Chessa 6, Jones 17, Onuaku 21, Robinson 11, Devecchi, Diop, Gandini, Gentile 2, Kruslin 8, Nikolic 5, Raspino.