Basket, Champions League 2022/2023: Reggio Emilia eliminata, dominio Bonn al PalaBigi

Nella sfida valida come sesta giornata della Champions League 2022/2023 di basket, Reggio Emilia crolla in casa contro Bonn con il punteggio di 66-90. Gli uomini di Sakota (ancora assente per Covid, al suo posto Fucà) salutano la competizione con una sonora sconfitta rimediata al PalaBigi. Niente da fare contro i forti tedeschi, primi in classifica in Budesliga e già artimeticante qualificati al turno successivo in Champions, ma bravi a blindare il primo posto. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso da Cinciarini e compagni sul -4, nella ripresa si assiste a un assolo degli ospiti. Il miglior realizzatore è Vitali, ma sono ben cinque i giocatori mandati in doppia cifra da Bonn.

