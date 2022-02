Basket, Champions League 2021/2022: Treviso affonda e Tofas Bursa passa 51-92, cronaca e tabellino

by Giorgio Billone

Matteo Imbrò, Treviso - Foto Archivio LNP

Brutta sconfitta per Treviso nel turno di top-16 di Champions League 2021/2022. I veneti cedono col punteggio monstre di 51-92 ai turchi del Tofas Bursa, che li avevano battuti anche all’andata, e inanellano un altro risultato negativo nella campagna europea. Fin dall’avvio match dominato dagli ospiti, che al Palaverde fanno il bello e il cattivo tempo ampliando sempre di più la forbice del distacco.

Serata davvero storta per i veneti al Palaverde. Lo raccontano già i primi due minuti di match, dove arrivano cinque canestri degli ospiti che, uniti alla tanta fatica fatta dai padroni di casa in fase d’attacco, fanno sì che il punteggio reciti 0-10. La situazione precipita pian piano, visto che se da un lato Treviso si sblocca e comincia a trovare la via del canestro con continuità, d’altro canto concede tantissimo agli avversari che imperversano. I turchi sono in serata di grazia e chiudono il primo quarto sul 10-23, per poi allungare nel secondo parziale. Si va all’intervallo lungo sul 24-46 e i ventidue punti di margine, purtroppo, ci stanno tutti per quanto visto. Le cose non migliorano certo al rientro dai quindici minuti di pausa: Sheperd è eccezionale in alcune circostanze, soprattutto nello strepitoso canestro da tre per il 30-66, mentre prima dei dieci minuti finali il parziale recita 35-74. Un’enormità il gap odierno e le cose non migliorano sensibilmente nell’ultimo quarto, anzi: il punteggio finale recita 51-92.

TREVISO: Bortolani 19, Chillo 8, Jones 8, Imbrò 4, Russell 4, Sokolowski 4, Dimsa 2, Vettori 2