Basket, Champions League 2021/2022: Sassari si arrende per 63-84 contro Tenerife

by Enrico Ricciulli

Tyus Akili Battle - Foto Tasco

Termina con una sconfitta piuttosto netta la Champions League 2021/2022 di basket per il Banco di Sardegna Sassari. Quest’ultimo perde per 63-84 in casa contro Tenerife e chiude la competizione all’ultimo posto del Gruppo A. Questa sera la vittoria era ininfluente ai fini della qualificazioni (i sardi erano già matematicamente eliminati alla vigilia). Un successo, tuttavia, sarebbe stato molto significativo per poter dare continuità alle recenti buone prestazioni in campionato. Gli uomini di Piero Bucchi, infatti, si presentavano a questa sfida dopo due vittorie consecutive in Serie A1.

La Dinamo invece ha sofferto tremendamente sin dall’inizio. C’è stato equilibrio solamente nei primissimi minuti, prima che la formazione spagnola prendesse in mano le redini dell’incontro senza mai mollarle fino alla fine. Tra le fila dei sardi si salvano solamente Battle (16 punti) ed un volenteroso Mekowulu (11 punti), generoso a provare a fare a sportellate sotto canestro per quasi tutta la partita. Tutto facile per la squadra iberica, che ne porta ben quattro in doppia cifra. I mattatori sono soprattutto Huertas e Shermadini con 16 punti a testa.