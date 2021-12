Basket, Champions League 2021/2022: Riley condanna la Nutribullet Treviso a due secondi dallo scadere

by Enrico Ricciulli

Tomas Dimsa - Foto Basket Champions League

La Nutribullet Treviso spreca una grandissima occasione nella quinta giornata della Champions League 2021/2022 di basket. I ragazzi di Menetti vengono puniti da una tripla a due secondi dalla fine ed escono sconfitti per 74-71 dal campo della VEF Riga. I veneti questa sera hanno giocato per almeno tre quarti al di sotto delle proprie possibilità e dunque si dovranno giocare il primato nel Gruppo D all’ultima giornata. Non bastano le buone prestazioni di Russell (15 punti) e Bortolani (14 punti). Per i lettoni, invece, il top scorer è proprio il giocatore che condanna la Nutribullett ovvero Jalen Riley.

IL MATCH – Treviso esce meglio dai blocchi e sembra poter controllare sin da subito le operazioni. Nella seconda metà del primo quarto, però, qualcosa s’inceppa nell’attacco veneto, che rimane a secco per oltre quattro minuti. I padroni di casa ne approfittano e, senza strafare, chiudono in vantaggio di una lunghezza dopo i primi 10′ (16-15). Nel secondo quarto cambia decisamente la musica. La Nutribullet trova grande pulizia in fase offensiva e grazie alle giocate di Russell, Sims e Sokolowski tocca addirittura il +10 (25-35).

Riga prova generosamente a rimanere agganciata al punteggio ma il primo tempo termina con i ragazzi di Menetti abbondantemente in controllo. Treviso non rientra bene sul terreno di gioco e chiude il terzo quarto con solo dieci punti messi a referto. La formazione lettone, pur non stupendo per brillantezza, fa quello che basta per poter rientrare in partita. Il periodo termina con un canestro allo scadere di Sokolowski, che quanto meno mantiene i suoi in vantaggio a 10′ dal fischio finale (51-53). Treviso continua a tentennare in fase offensiva e s’innesca una partita punto a punto che i lettoni a pochi secondi dalla fine sembrano poter portare a casa. I veneti miracolosamente riescono nell’aggancio ma a due secondi dalla fine decide il match una strepitosa tripla di Riley.