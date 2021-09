Basket, Brindisi-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Supercoppa 2021

by Andrea Bellini

Alessandro Zanelli - Foto Basketball.Championsleague

L’orario e come vedere Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida per i quarti di finale della Supercoppa 2021 di basket. Si rivede in campo la formazione pugliese, che non ha partecipato alla fase a gironi in quanto testa di serie. Di fronte, i sardi, vincitori del girone B. La partita si preannuncia spettacolare, con la palla a due che è in programma per le ore 15:00 di sabato 18 settembre. La diretta streaming è affidata, previo abbonamento, a Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in diretta e commenti post partita.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA E DIRETTA STREAMING QUARTI DI FINALE

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

PROGRAMMA COMPLETO: CALENDARIO E TV DI TUTTE LE PARTITE

SUPERCOPPA 2021: IL REGOLAMENTO, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

SUPERCOPPA 2021: IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE

SUPERCOPPA 2021: L’ALBO D’ORO DELLA COMPETIZIONE