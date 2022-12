Basket, Banchero: “Visita Pozzecco? Contento di essere così apprezzato”

“È una cosa positiva, certo. È una bella situazione in cui trovarsi. Fa sicuramente piacere poter giocare a basket a questi livelli e avere qualcuno che ti voglia così tanto nella propria squadra, perciò sono felice in ogni caso“. Queste le parole di Paolo Banchero, stella degli Orlando Magic, in risposta a una domanda del sito specializzato NBA ‘Around the Game’ sull’imminente incontro negli Usa con il ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco e con il direttore generale della Fip Salvatore Trainotti per mettere le basi sulla sua partecipazione ai Mondiali del 2023 con la nazionale italiana.