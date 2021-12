Basket A1 donne: 4 positive nel Fila San Martino di Lupari, match saltato e possibile sconfitta a tavolino

by Christian Poliseno

EuroBasketWomen 2019 - Foto "fiba.basketball"

Il previsto anticipo del 13esimo turno della Serie A1 femminile tra La Molisana Magnolia Campobasso e Fila San Martino di Lupari, in programma questa sera, purtroppo, non si è disputato. A causa di quattro positività al Covid-19, emerse recentemente nel gruppo squadra, il club veneto non è partito per il Molise e adesso rischia la sconfitta a tavolino per 0-20.