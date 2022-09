Basket, a Teramo il ‘Trofeo d’Abruzzo’ dal 24 settembre: la diretta su Eleven Sports

Grande attesa per il “Trofeo d’Abruzzo”, l’evento internazionale organizzato dalla Fondazione Bruno Ballone in programma a Teramo il 24 e 25 settembre. Confermata la presenza di club gloriosi della pallacanestro europea e italiana, quali Bayern Monaco, Aek Atene, Victoria Libertas Pesaro e Tezenis Scaligera Verona. La piattaforma Eleven Sports trasmetterà in esclusiva live le quattro partite del Torneo in Italia ed in tutto il mondo. La Madrina del Torneo sarà Gaia Sabbatini, l’atleta teramana più rappresentativa che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokio del 2021 ed è stata campionessa italiana indoor degli 800 metri e campionessa europea under 23 nei 1500 metri piani a Tallinn 2021. Le due serate del PalaScapriano, inoltre, saranno guidate dallo speaker Federico Fioravanti, già voce ufficiale della Lega Basket e della Virtus Bologna.

IL PROGRAMMA

Alle ore 18:00 di sabato 24 settembre avrà luogo il match inaugurale tra Aek Atene e Scaligera Verona, seguito alle ore 20:30 dall’incontro tra Bayern Monaco e Victoria Libertas Pesaro. Nella giornata di domenica 25 settembre si svolgeranno le finali: alle ore 17:30 è prevista la sfida valida per il terzo e quarto posto, mentre alle ore 20:00 ci sarà la palla a due per la finalissima che assegnerà il “Trofeo d’Abruzzo”.