81-60 nel match tra Italia e Slovacchia, partita valida per la quarta giornata del gruppo H delle qualificazioni per l’Europeo 2023 di basket femminile. Grande vittoria dunque per l’Italia al PalaBarbuto, che permette alle azzurre di strappare il pass per la rassegna continentale del prossimo anno. L’Italia infatti mantiene il primo posto in classifica con 8 punti.

La cronaca

La partita inizia con qualche difficoltà al tiro per l’Italia, che costruisce bene le azioni offensive ma fatica a concretizzare. La Slovacchia così prova ad approfittarne, con i punti di Mistinova. Dopo i primi cinque minuti però le azzurre alzano il ritmo e iniziano a macinare punti, con delle ispiratissime Spreafico e Bestagno dall’arco. Il primo quarto si chiude così sul punteggio di 19-9. Nel secondo quarto l’Italia continua a macinare punti e a difendere in maniera efficace, come dimostrano le diverse palle perse dalla Slovacchia in avanti. Tra le azzurre le più ispirate al tiro sono Fassina e Romeo, autrici di alcune triple importati. La Slovacchia prova così a non far scappare via l’Italia, con i punti di Jakubcova, ma le ragazze di casa non lasciano spazio di recupero alle avversarie. Le due squadre vanno negli spogliatoi così sul 42-24, in favore delle azzurre.

Al rientro dagli spogliatoi l’Italia accusa un leggero calo, con le slovacche che provano ad approfittarne soprattutto con i tiri di Palenikova. Le azzurre però nella seconda parte del periodo tornano a macinare punti, con un’ispirata Keys a canestro e Zandalasini in manovra. Anche nel terzo quarto quindi non c’è storia e si conclude sul 66-42, in favore dell’Italia. L’ultimo quarto, dunque, è solo una formalità per ufficializzare la vittoria delle azzurre. I ritmi infatti sono molto bassi e le occasioni per segnare tante da entrambe le parti. La partita si chiude quindi sul punteggio di 81-60.