Basket femminile: Schio sconfigge Mersin in Eurolega, Venezia supera Gernika in Eurocup

Serata positiva per il basket femminile italiano. Nelle coppe europee, sono infatti arrivate due vittorie importante per Schio e Venezia. La Beretta Famila ha sconfitto per 76-72 il CBK Mersin, portandosi al primo posto del Gruppo B di Eurolega. Nonostante abbia gli stessi punti dell’Avenida, Schio è avanti nella differenza canestri nello scontro diretto. In Eurocup, invece, l’Umana Reyer ha piegato il Lointek Gernika Bizkaia ai supplementari per 68-65. Successo importante che permette alle lagunare di vincere il girone con un turno d’anticipo e accedere alla fase successiva.