Basket, finale playoff Serie A1 femminile: la Virtus Bologna batte Schio in rimonta e trascina la serie a gara-4

by Antonio Sepe

Laksa Kitija - Schio - Foto Lega Basket Femminile

Cronaca e tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Famila Wuber Schio, sfida valida come gara-3 della finale dei playoff della Serie A1 femminile 2021/2022 di basket. Clamorosa vittoria per Zandalasini e compagni, che recuperano uno svantaggio di -15 e in meno di 15′ riescono a ribaltare la situazione. Finisce 72-71 una spettacolare gara-3, che prolunga la serie in Emilia. Schio ha addirittura a disposizione il canestro che può valere lo scudetto, ma Gruda sbaglia. Si andrà dunque a gara-4.

LA PARTITA – Avvio di match equilibrato, in cui si segna poco e le squadre avanzano punto a punto. A partire dall’11-11, però, Schio inanella un parziale di 8-2 e domina il finale di primo quarto, issandosi sul +7 al termine dei primi dieci minuti. Completamente diversa la seconda frazione, in cui la Virtus Bologna si esprime ad ottimi livelli. Basti pensare che segna infatti ben 25 punti contro i 13 del quarto precedente e riesce effettivamente a creare qualche grattacapo alle avversarie. Una tripla di Sagerer vale addirittura il vantaggio, ma a chiudere il primo tempo in vantaggio è comunque Schio, grazie ad una tripla dell’infallibile Laksa.

Nella ripresa Schio prende il largo e disputa un terzo parziale da urlo. La Familia Wuber arriva addirittura a toccare il +15 ed appare in totale controllo del match. Tutto cambia però nell’ultimo e decisivo quarto, quando la Virtus Bologna prende coraggio e accorcia le distanze progressivamente. Schio invece non riesce più a trovare la via del canestro ed è completamente in balia delle avversarie. Con il passare dei minuti dilapida tutto il vantaggio e, a pochi secondi dalla fine, subisce addirittura il sorpasso grazie al canestro decisivo di Zandalasini. Con una manciata di secondi sul cronometro, il tiro della vittoria viene affidato a Gruda. Quest’ultima però sbaglia; si andrà perciò a gara-4.

TABELLINO

VIRTUS BOLOGNA: Dojkic 21, Pasa 12, Turner 11, Zandalasini 6, Cinili 9, Sagerer 5, Tassinari 2, Battisodo 6, Barberis 2, Tava N.E.

SCHIO: Gruda 17, Laksa 15, Andre 14, Sottana 5, Keys 8, Mestdagh 5, Verona 4, Crippa 3, Dotto 0, Del Pero N.E., Mutterle N.E.