Basket femminile, playoff Serie A1 2020/2021, Schio-Ragusa 60-54: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Francesca Dotto, Schio 2017-2018 - Foto "fiba.basketball"

La Famila Wuber Schio ha sconfitto la Passalacqua Ragusa per 60-54, al termine di gara-2 dei playoff del campionato di Serie A1 2020/2021 di pallacanestro femminile. Inizio di primo quarto travolgente per quanto concerne Schio, immediatamente sopra 12-5: Cinili strepitosa e a segno da ogni dove. Reazione di Ragusa verso il tramonto del parziale, con Marshall evidentemente ispirata, sino al 19-13. Harrison è salita seriamente in cattedra a partire dal secondo quarto, trascinando le ospiti sino al -3 a pochi istanti dall’intervallo, ripetute giocate pragmatiche e 33-30. Terzo e ultimo parziale hanno mostrato epiloghi totalmente diversi; nel frangente immediatamente successivo all’intervallo, Schio ha dominato e virtualmente chiuso la contesa sul 50-37, salvo successivamente soffrire verso il termine dell’incontro. Gruda, Dotto e Harmon hanno comandato la rimonta ragusana, sino al -4 sul 56-52, sebbene frenate dalla maestria di Romeo nei pressi del canestro; 60-54 finale e Schio sfiderà la Reyern Venezia in occasione della finale Scudetto. Delusione cocente per Ragusa, invece, mai concreta dalla lunga distanza.

TABELLINO:

FAMILA WUBER SCHIO-PASSALACQUA RAGUSA 60-54 (19-13; 14-17; 17-7; 10-17)

SCHIO – Cinili 11, Gruda 10, Dotto 9, Harmon 9, André 7, Sottana 5, Mestdagh 4, Keys 3, Crippa 2, De Pretto 0.

RAGUSA – Marshall 18, Harrison 15, Kuier 9, Romeo 9, Consolini 2, Santucci 1, Trucco 0, Kacerik 0, Nicolodi 0, Bucchieri N.E.