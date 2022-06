Basket femminile, l’Italia sfida la Slovenia a Cividale. Coach Lardo: “Serviranno personalità ed energia”

by Antonio Sepe

Lino Lardo - Foto LiveMedia/Daniele Furlanetto

La Nazionale italiana di basket femminile sarà impegnata nel torneo internazionale “Città di Cividale del Friuli“. Le ragazze di coach Lardo sfideranno prima la Slovenia e poi la Spagna, con le due partite visibili sul canale Twitch di Italbasket. Rispetto al raduno di Chianciano Terme, spiccano le convocazioni di Keys, Pasa, Kacerik e Attura. A tal proposito, Lino Lardo ha detto “Il gruppo in parte è cambiato, ma la mentalità è rimasta uguale. La Slovenia è una squadra molto attrezzata, di cui conosciamo bene le qualità“. La guida tecnica delle azzurre ha poi proseguito: “Siamo entusiasti di scendere in campo al PalaGesteco, speriamo che ci sia tanta gente a sostenere queste ragazze, che se lo meritano. Servirà personalità, ma anche energia e attenzione, la stessa che si mette ogni giorno in palestra“.