Europei Baseball 2021, Italia-Grecia in tv oggi: orario e come vederla in tv

by Antonio Sepe

Alberto Mineo - Europei Baseball 2019 - Foto FIBS

C’è grande attesa per l’esordio dell’Italia agli Europei 2021 di baseball che si disputano in Piemonte. La Nazionale azzurra giocherà nella giornata odierna di domenica 12 settembre alle ore 15:00 contro la Grecia, per una partita subito fondamentale e da portare a casa se si vuole inseguire il titolo continentale. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Action, con gli abbonati che potranno seguirla anche in streaming su SkyGo.

SEGUI IL LIVE DEL MATCH