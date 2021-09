Baseball, Europei Piemonte 2021: Spagna-Italia per il bronzo, ma senza Mike Piazza

by Michele Muzzarelli

20210914 Avigliana (TO), Italy. European Baseball Championship AUT-ITA in the photo: #25 LIBERATORE Ernesto, MINEO Alberto ; ph. Ezio Ratti

Tutto pronto per Spagna-Italia, finale per il terzo posto agli Europei 2021 di baseball in corso in Piemonte. Domenica 19 settembre alle ore 15:00 gli azzurri si giocheranno il bronzo, ma lo faranno senza il supporto del manager Mike Piazza. Il tecnico della nazionale infatti è volato negli Stati Uniti dopo la sconfitta in semifinale, a causa della scomparsa del padre Vince. Ad ogni modo prima della partenza Piazza ha avuto modo di analizzare la sconfitta contro Israele nella semifinale di Avigliana.

“Sicuramente dobbiamo dare i meriti agli avversari – ha spiegato il manager azzurro – il lanciatore Leptiz ci ha messo in grande difficoltà e noi abbiamo avuto una notte difficile che in un torneo come questo non ti puoi permettere. Eravamo partiti molto bene, in maniera sciolta e facendo le scelte giuste, ma poi una volta in svantaggio abbiamo iniziato a forzare facendo girare palle difficili. Adesso comunque i ragazzi daranno tutto per vincere contro la Spagna.” Quella contro le Furie Rosse è una grande classica del baseball europeo, che affonda le sue radici negli anni ’50. L’Italia andrà a caccia della trentaduesima medaglia europea e del quarto bronzo, con i dieci titoli continentali presenti in bacheca ma ormai non più centrati dall’edizione 2012.