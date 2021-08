Baseball, annunciato lo staff dell’Italia in vista degli Europei

by Andrea Bellini

Lo stadio di baseball di Nettuno - Foto JRC wikipedia.it - CC BY-SA 2.5

La Federazione Italiana Baseball ha annunciato la composizione dello staff della Nazionale italiana in vista degli Europei 2021 che si disputeranno in Piemonte, fra Avigliana, Settimo Torinese e Torino, dal 12 al 19 settembre. Il manager Mike Piazza sarà affiancato dal pitching coach Vince Horsman, dopo la rinuncia per motivi personali del fratello Wally Horsman. Dan Bonanno sarà coach di terza base durante le partite, mentre Michele Gerali sarà coach di prima base. Gianmarco Faraone sarà il responsabile del coordinamento statistico e di scouting dello staff di Mike Piazza e sarà nel bull pen nel corso delle gare. Presente anche Doriano Bindi, manager fresco campione d’Italia, così come Dave Sheldon, che per problemi fisici non potrà disputare l’Europeo ma può comunque mettere a disposizione dello staff Azzurro la sua esperienza. Lo staff procederà a breve alla convocazione per il raduno pre-europeo che si terrà a Fossano dal 30 agosto.