Automobilismo, 135mila spettatori a Indianapolis: record in era Covid

by Deborah Sartori

Manifesto Indycar, 500 miglia Indianapolis 2017 - Foto Indycar.com

Più di 135mila spettatori alla 105° edizione della Indianapolis 500: record per un evento sportivo nell’era del Covid-19. Mai si erano raggiunti tali numeri per un evento sportivo a livello mondiale negli ultimi 18 mesi, da quando il Coronavirus ha sconvolto il mondo. Si tratta del 40% della capienza dell’impianto, come deciso dagli organizzatori assieme alle autorità sanitarie. La gara, valida per il campionato Indycar, è stata vinta per la quarta volta in 19 anni dal pilota brasiliano Helio Castroneves, che raggiunge così A.J. Foyt, Al Unser Sr. e Rick Mears tra i più vincenti di quella che viene definita “il più grande spettacolo delle corse”. Spiderman, com’è soprannominato il 46enne Castroneves aveva vinto la sua ultima Indianapolis nel 2009.