Usain Bolt tra le vittime di frode: rubati oltre 12,7 milioni di dollari

Usain Bolt si è ritrovato al centro di una truffa di circa 12,7 milioni di dollari. Il governo della Giamaica, si è rivolto all’Fbi per chiedere aiuto mentre indaga su un enorme caso di truffa che avrebbe lasciato nel conto corrente dell’atleta appena 12 mila dollari. La società Stocks and Securities Limited con sede a Kingston, in Giamaica, si è ritrovato al centro di una frode che ha colpito anche comuni cittadini. L’inchiesta appena iniziata non è chiaro quanto denaro in totale sia stato sottratto. “La rabbia e il disagio che proviamo tutti sono stati ingigantiti dalla lunga durata – 13 anni – in cui sarebbe stata perpetrata la frode, e dal fatto che i sospetti sembravano aver deliberatamente e spietatamente preso di mira persone anziane, così come la nostra icona nazionale amata e rispettata, Usain Bolt”, ha detto il ministro delle finanze del paese, Nigel Clarke.